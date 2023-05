Baudet verliest hoger beroep over Holocaustvergelijking

Het gerechtshof in Amsterdam oordeelt dinsdag dat Tweede Kamerlid Thierry Baudet het coronabeleid niet had mogen vergelijken met de Holocaust. In december 2021 oordeelde een voorzieningenrechter al dat posts op sociale media van de FVD-leider verwijderd moesten worden. Bijna anderhalf jaar later trekt het hof in hoger beroep nu dezelfde conclusie. De rechten van overlevenden en nabestaanden van de Holocaust prevaleren boven de vrijheid van meningsuiting, aldus het hof.

Het gaat om een zaak die was aangespannen door het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), het Centraal Joods Overleg en vier Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog na uitingen van Baudet op sociale media in november 2021. Hij zei toen onder meer dat ongevaccineerden “de nieuwe Joden zijn en dat de wegkijkende uitsluiters de nieuwe nazi’s en NSB’ers zijn”.

Baudet plaatste ook drie foto’s naast elkaar, van een kind met een Jodenster dat wacht op deportatie, een foto waarmee Baudet suggereerde dat een ongevaccineerd kind niet naar een sinterklaasfeest mocht.

Het hof sluit zich dinsdag aan bij het oordeel van de Amsterdamse voorzieningenrechter destijds: de coronamaatregelen zijn niet op één lijn te stellen met het lot van de Joden gedurende de Holocaust. De posts van Baudet leiden volgens het hof tot “het bagatelliseren van de Holocaust” en hebben mogelijk ook gezorgd voor “de verspreiding van antisemitische uitlatingen op het internet”.

Het CIDI reageert verheugd op de uitspraak en zegt dat het hof benadrukt dat de vergelijkingen die Baudet destijds trok “volledig mank” zijn. Baudet of het Forum voor Democratie hebben nog niet op de uitspraak van het hof gereageerd.