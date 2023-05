Bezoek van Rutte trekt 1,1 miljoen kijkers naar Vandaag Inside

Het bezoek van minister-president Mark Rutte maandagavond heeft de SBS-talkshow Vandaag Inside bijna 1,1 miljoen kijkers opgeleverd. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Daarmee staat het programma op de derde plek van best bekeken programma’s van maandag.

Het was de tweede keer dat Rutte aanschoof bij Vandaag Inside. In maart leverde zijn komst het programma met 1,5 miljoen kijkers een kijkcijferrecord op. Zijn tweede bezoek is dus door ongeveer 400.000 mensen minder bekeken. Op 5 april zou hij opnieuw te gast zijn, maar hij zegde dat een dag van tevoren af vanwege het debat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. In de uitzending van maandag liet Rutte doorschemeren dat hij graag nog een keer aanschuift als gast. Een maandelijks optreden in het praatprogramma ziet hij echter niet zitten.

Na Vandaag Inside was Jinek de best bekeken talkshow van maandagavond. Eva Jinek wist 632.000 kijkers te boeien op RTL 4. Op1 trok 587.000 kijkers naar NPO 1.

Het best bekeken programma van de avond was traditiegetrouw het NOS Journaal van 20.00 uur. Daar stemden bijna 1,7 miljoen mensen op af. De NPO-show Droomhuis Gezocht staat op de tweede plek. Daar keken net geen 1,1 miljoen mensen naar.