Defensie koopt bommen en raketten voor bewapening drones

Defensie koopt bommen en raketten in om drones mee te bewapenen. Staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) heeft de Tweede Kamer daarover geïnformeerd. De eerste lading munitie kan vanaf 2025 worden gebruikt, verwacht hij. De aankoop gaat in totaal tussen de 100 en 250 miljoen euro kosten.

De Koninklijke Luchtmacht heeft momenteel vier MQ-9 Reapers in bezit. Die zijn tot nog toe onbewapend en worden gebruikt om vanuit de lucht informatie te verzamelen. Vorig jaar maakte het kabinet al duidelijk dat het de drones wil bewapenen. Ook zijn toen nog vier van de onbemande toestellen besteld in de Verenigde Staten. Die komen naar verwachting in 2026 binnen. De vier nieuwe drones zijn dan meteen geschikt om te bewapenen, de vier die al in gebruik zijn moeten worden aangepast.

De drones worden bewapend omdat “het dreigingsbeeld sterk is veranderd” sinds 2011, toen Defensie het project voor de aanschaf van de eerste Reapers begon. Het toestel moet nu in staat zijn om de eigen troepen te beschermen, legt Defensie uit. Bij operaties onder tijdsdruk is het bovendien een “duidelijk voordeel” als de drone die informatie heeft verzameld meteen kan toeslaan, in plaats van die informatie over te dragen aan een ander systeem. In dat laatste geval “kan het initiatief verloren gaan en neemt het operationele risico toe”.

De munitie die onder de drones kan worden gehangen wordt ook door andere wapensystemen gebruikt. Het gaat om zogeheten Hellfire-raketten, die ook door Apache-helikopters afgevuurd kunnen worden, en om lasergeleide bommen van een type waar ook F35-straaljagers mee zijn uitgerust. De munitie wordt ingekocht via de Amerikaanse overheid.