Grote brand verwoest deel kassencomplex Etten-Leur

Een grote brand heeft in de nacht van maandag op dinsdag een opslagloods van een kassencomplex bij het Brabantse Etten-Leur verwoest. Volgens de brandweer stond in de loods veel brandbaar materiaal. Ook zijn zonnepanelen die op het dak lagen verbrand.

Bij de brand, die rond 00.30 uur ontstond, kwam veel rook vrij, die ook in de richting van bewoond gebied trok. Het vuur breidde zich razendsnel uit. Om voldoende bluswater aan te voeren werden extra voertuigen ingezet. Tegen 02.00 uur slaagde de brandweer erin het vuur onder controle te krijgen. Het nablussen heeft nog tot 06.30 uur geduurd.

Op de opslagloods lagen zo’n duizend zonnepanelen. Een derde hiervan is verbrand. De restanten van de zonnepanelen zijn tot op een afstand van 1000 meter in de omringende weilanden terechtgekomen, wijst onderzoek van de brandweer uit. Die restanten zijn volgens de brandweer niet giftig en kunnen gewoon bij het restafval worden weggegooid. Omdat ze scherp zijn en er roetdeeltjes aan kunnen kleven, kunnen ze het best met handschoenen worden opgepakt. Ook waarschuwt de brandweer om grazende dieren uit de buurt te houden.

De oorzaak van de brand is niet bekend.