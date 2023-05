Rechter heft gebiedsverbod klimaatactivisten op

Een gebiedsverbod van klimaatactivisten van Extinction Rebellion is dinsdag opgeheven. Volgens de rechter is verlenging van de maatregel buitenproportioneel. Door het gebiedsverbod mochten vijf klimaatactivisten niet op de Utrechtsebaan komen, het begin van de A12 in Den Haag.

Het OM legde deze maatregel eerder op, en verlengde hem na 90 dagen in april. Daardoor mochten de vijf klimaatactivisten niet bij de aankomende blokkade van Extinction Rebellion op de A12 zijn. Ze mogen nu dus weer wel op de Utrechtsebaan in Den Haag komen. Daardoor kunnen zij zich zaterdag ook aansluiten bij de geplande blokkade van Extinction Rebellion.

De rechtbank in Den Haag wijst erop dat het gebiedsverbod niet kon voorkomen dat de vorige blokkade plaatsvond. Sterker nog: volgens Extinction Rebellion sloten bijna 3000 actievoerders zich aan bij de demonstratie tegen fossiele subsidies. Naar verwachting wordt de blokkade aankomende zaterdag ook door veel mensen bezocht. De rechtbank zegt verder dat deze demonstraties vreedzaam waren. Daarom ziet de rechtbank niet in waarom een verlenging van het gebiedsverbod noodzakelijk is. Bovendien vindt de rechtbank dat het onduidelijk blijft waarom de verlening van het gebiedsverbod proportioneel is, aangezien het ook de vrijheid van de activisten beperkt.

In juli zal de rechtbank zich nog buigen over de vraag of de klimaatactivisten een strafbaar feit hebben gepleegd door de A12 in Den Haag te blokkeren. Die vraag staat volgens de rechter los van de uitspraak over het verlengde gebiedsverbod.