Veel hulpdiensten naar brand in transformatorhuis Leiden

In een transformatorhuis aan de Wassenaarseweg in Leiden is dinsdagochtend brand uitgebroken. Meerdere nabijgelegen gebouwen van de Universiteit Leiden zijn ontruimd omdat er geen elektriciteit meer is. Het gaat volgens de universiteit om alle gebouwen van de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen.

Niemand is volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Hollands-Midden gewond geraakt. Omdat de deur van de transformatorruimte openstond, onderzoekt de brandweer nog of er misschien iemand binnen is.

Monteurs van netbeheerder Liander halen de stroom eraf om de brand verder te kunnen blussen. De brandweer is er met veel materieel bij.