Zorg en welzijn kregen er 20.000 mensen bij

Het aantal werknemers in zorg en welzijn is in 2022 voor het zesde jaar op rij toegenomen, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het totale bestand aan werkenden in deze sectoren is met netto 20.000 mensen gegroeid, vol- en deeltijders door elkaar. Er kwamen in totaal 175.000 nieuwe mensen bij, vooral direct vanaf de opleidingen, tegen 155.000 afzwaaiers.

Het personeelstekort wordt bij lange na niet opgelost door de instroom. Het eerste kwartaal van dit jaar waren 66.500 vacatures, voor volle en parttime banen samen.

De meeste mensen die in zorg en welzijn gingen werken, kwamen van een opleiding, namelijk 88.000. Anderen zijn herintreders en zij-instromers. De afgelopen twee studiejaren nam het totaal aantal nieuwe zorg-en-welzijnsstudenten iets af. In studiejaar 2022/2023 waren het er bijna 140.000, tegen 150.000 in 2020/2021. Het CBS sluit niet uit dat studies worden uitgesteld in afwachting van de nieuwe studiefinanciering.