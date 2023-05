Aboutaleb wil bierfiets in de ban doen in Rotterdam

Als het aan burgemeester Ahmed Aboutaleb en verantwoordelijk wethouder Vincent Karremans ligt, verdwijnt de bierfiets binnenkort uit het Rotterdamse straatbeeld. Het college zal binnenkort een voorstel doen aan de gemeenteraad om de algemene plaatselijke verordening te wijzigen om zo het voertuig in de ban te doen.

“Bierfietsen leiden veel en vaak tot overlast”, stelt Aboutaleb. “De gebruikers van de bierfiets veroorzaken openbare ordeverstoringen zoals wildplassen, het uitjoelen van omstanders en openbare dronkenschap. Ook leidt het gebruik van de groepsfiets tot verkeershinder. Veel Rotterdamse fietspaden zijn volgens landelijke richtlijnen te smal voor het aantal fietsers en snorfietsers om al het huidige verkeer veilig te kunnen afwikkelen.”

Ook vindt het college dat de bierfiets bij onzorgvuldig op- en afstappen trottoirs blokkeren waardoor de voetganger in de knel komt. “Groepsfietsen zoals de bierfiets zijn een gezellige uitvinding maar niet geschikt voor een drukke stad als Rotterdam. Bierfietsen zorgen voor overlast en onveiligheid in het verkeer. We gunnen onze bewoners en bezoekers natuurlijk volop lol, maar niet rijdend op een log en traag voertuig, midden op het fietspad, met flinke hoeveelheden bier aan boord. Dat is een recept voor ellende,” aldus wethouder Karremans (handhaving, buitenruimte en mobiliteit).

Het voertuig zorgde de afgelopen tijd al voor irritatie bij sommige Rotterdammers. De grootste partij in de raad, Leefbaar Rotterdam, wil van de bierfiets af en stelde er vragen over aan de burgemeester.

In 2017 verbood Amsterdam het voertuig al in grote delen van de stad. Twee jaar later ging de bierfiets helemaal in de ban omdat het leidde tot veel meldingen over overlast, zoals wildplassen, openbare dronkenschap en het versperren van fietspaden.