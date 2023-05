Burgerinitiatief aan Kamer: schrap abortus uit strafrecht

De oproep aan de Tweede Kamer van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief is luid en duidelijk. “Haal abortus uit het Wetboek van Strafrecht. Abortus is geen misdaad”, zei Dzifa Kusenuh in de Kamer namens de initiatiefnemers. “Abortus is zorg, maar valt nu onder het strafrecht.”

Het burgerinitiatief, een initiatief van BNNVARA, Spuiten en Slikken en Humanistisch Verbond, roept de Kamer concreet op artikel 296 uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen. “Het is geen pleidooi voor meer abortussen”, benadrukte Kusenuh. Een abortus moet legaal, veilig en “gesteund door de Staat” kunnen worden uitgevoerd. “De huidige wet beschermt abortusartsen niet genoeg.”

Het recht op abortus staat wereldwijd onder druk, zei Kusenuh. Ze noemde daarbij de Verenigde Staten, Polen en Hongarije, waar “oprukkende conservatieve politieke krachten hun kans krijgen” om het recht op abortus aan te tasten. “Ook in Nederland is de regelgeving kwetsbaar.” Abortus moet onderdeel worden van het reguliere zorgstelsel “zodat het goed verankerd en beschermd is in de Nederlandse wet”.

Het burgerinitiatief is door bijna 94.000 mensen ondertekend.

Het is vrij uitzonderlijk dat een burgerinitiatief inhoudelijk door de Tweede Kamer wordt behandeld. Het initiatief dat woensdag wordt besproken, is de negentiende sinds 2012. Toen maakte de Kamer het mogelijk om, onder voorwaarden, maatschappelijke onderwerpen op de Haagse politieke agenda te zetten.

De oproep zal naar verwachting geen meerderheid krijgen.