Gemeente: Ajax wil geen huldiging eigen vrouwenteam

Er komt geen publieke huldiging van het Ajax-vrouwenteam in Amsterdam, meldt de gemeente. Deze was gepland op het Leidseplein, komende maandag. Maar de directie van Ajax “heeft de gemeente gevraagd om hiervan af te zien”, staat in een verklaring van de gemeente.

Ajax bevestigt dat. “We hebben vandaag opnieuw aan de burgemeester gevraagd de huldiging te heroverwegen. De ontvangst op 17 mei in de ambtswoning werd zeer gewaardeerd en er waren rondom het behaalde kampioenschap al meer festiviteiten. Wij staan niet achter het moment en de locatie van de aangeboden huldiging”, zo laat de club weten.

Dit heeft met de volgende zaken te maken, zegt Ajax. “Het kampioenschap is al even geleden (7 mei) en het momentum is dus voorbij. En het vermoeden is dat de opkomst tegenvalt, wat niet goed is voor de beeldvorming van het vrouwenvoetbal.”

Verder zegt Ajax: “Ook het gebrek aan vreugdestemming bij en rondom Ajax in het algemeen (in verband met de prestaties van Ajax 1 dit seizoen) spelen hierin een rol. Om de Ajax Vrouwen volgende week alsnog in de stad te huldigen vinden we onverstandig en ook geen goed signaal naar de Ajax Vrouwen en evenmin naar onze fans.”

Het vrouwenteam van de Amsterdamse club werd eerder deze maand kampioen na een 6-1 zege bij PEC Zwolle.

Burgemeester Femke Halsema en wethouder Sofyan Mbarki van Sport hadden de huldiging graag willen verzorgen. “Zonder medewerking van de club zien de burgemeester en de wethouder helaas geen mogelijkheid om nog dit seizoen een geslaagde huldiging te organiseren”, staat in de verklaring.

Voor de Ajaxvrouwen is het de derde titel, na de eerdere kampioenschappen van 2017 en 2018. Er was niet eerder een publieke huldiging van de vrouwenploeg.