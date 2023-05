Gillis naar rechter, nieuwe dwangsom op stapel van Peel en Maas

Peter Gillis’ Oostappen Vakantiepark De Berckt in het Limburgse dorp Baarlo is in beroep gegaan bij de rechtbank tegen een opgelegde dwangsom van 1 miljoen euro. Dat heeft de gemeente Peel en Maas woensdag laten weten. De dwangsom werd door de gemeente opgelegd omdat in het vakantiepark illegaal arbeidsmigranten zijn gehuisvest.

Omdat die er ondanks de verschuldigde dwangsom nog steeds zitten, heeft de gemeente een nieuwe last onder dwangsom opgelegd. “Het bedrag van deze nieuwe last is verhoogd, omdat de vorige last klaarblijkelijk onvoldoende financiële prikkel bood aan de overtreder om de overtreding te beëindigen”, aldus een woordvoerder van de gemeente woensdag. Bij elke geconstateerde overtreding wordt een dwangsom van 300.000 euro opgelegd, met een maximum van 1,2 miljoen. Tegen deze nieuwe dwangsom is door Gillis weer bezwaar ingediend bij de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van Peel en Maas. Wanneer dit bezwaar wordt behandeld, is nog niet bekend.

Hetzelfde geldt voor het beroep tegen de eerdere dwangsom van 1 miljoen euro voor de rechtbank. Wanneer de bestuursrechter zich hierover buigt, is nog niet bekend.

Een last onder dwangsom is een sanctie gericht op het beëindigen van een overtreding. Voldoet de overtreder niet aan de voorwaarden van de last onder dwangsom, dan wordt het bedrag verbeurd verklaard en moet de overtreder dit bedrag betalen.

Een dwangsom is daarom iets anders dan een boete. De boete is als straf voor een overtreding bedoeld. Een dwangsom wordt opgelegd om een gewenste situatie te herstellen.

Gillis, bekend van het programma Massa is Kassa van SBS6, heeft het met meerdere gemeenten in Nederland aan de stok. Onlangs legde Terneuzen hem nog een dwangsom op, en Arnhem werkt aan een nieuw bestemmingsplan om huisvesting van arbeidsmigranten daar te dwarsbomen. Valkenburg weigerde eerder een vergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten in een vakantiepark. Verder legde de gemeente Asten Gillis een dwangsom op voor het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten in vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Uit eerder onderzoek door het AD eind vorig jaar bleek dat voor vijf van zijn negen vakantieparken sluiting dreigt.