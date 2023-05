Groningen gaat met kabinet in gesprek over ‘ellende’ Ter Apel

De situatie rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel baart politici in Groningen grote zorgen. Inwoners hebben veel last van een groep van honderd tot tweehonderd overlastgevers uit landen als Marokko en Tunesië. Ook dreigen opnieuw vluchtelingen buiten te moeten slapen omdat het centrum vrijwel vol zit. De provincie gaat daarom in gesprek met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel).

Een oproep daartoe van CDA-Statenlid Robert de Wit wordt breed gesteund, bleek woensdag tijdens een vergadering van Provinciale Staten. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) zegde toe dat het provinciebestuur de problemen aan de orde gaat stellen bij het kabinet. Hij deed ook een beroep op gemeenten en andere provincies om te helpen verdere escalatie in Ter Apel te voorkomen.

Winkeldiefstal en rondhangende asielzoekers zorgen voor gevoelens van onveiligheid bij inwoners en ondernemers in Ter Apel. “Het is een kwestie van tijd voordat mensen voor eigen rechter gaan spelen. Dat moeten we voorkomen”, aldus De Wit. De provincie moet daarom een “krachtig signaal” aan het kabinet sturen om de staatssecretaris aan te sporen tot een “uiterste inspanning” om mensen op het terrein van het opvangcentrum te houden.

“De maat is echt vol”, aldus Pascal Roemers (PvdA). “Overlast, onveiligheid, er heerst enorme boosheid. Het kan niet zijn dat Nederland hiervan wegkijkt.” Erik Jan Bennema (VVD) wil dat de “wantoestanden zo snel mogelijk worden beëindigd.” Ook volgens Bas Wiegmans (BBB) zijn de grenzen “ruimschoots overschreden”.

Een relatief kleine groep zorgt voor het overgrote deel van de ellende, zei commissaris van de Koning René Paas. “Het gaat erom dat je de kans dat ze zich misdragen zo klein mogelijk maakt. Strengere regels in het asielzoekerscentrum zouden kunnen helpen.”

Van der Burg zei eerder deze maand de overlast “absoluut onaanvaardbaar” te vinden en kondigde aan hier een einde aan te willen maken met preventieve maatregelen en een harde aanpak.

Het centrum in Ter Apel stond vorig jaar zomer in het middelpunt van de belangstelling toen asielzoekers wegens ruimtegebrek buiten moesten slapen. Er is nu plaats voor maximaal 2000 mensen, en dinsdag hebben er 1980 mensen overnacht, zei Paas.

Een meerderheid in de Provinciale Staten vindt het onacceptabel als opnieuw mensen buiten zouden moeten slapen. De staatssecretaris heeft al beloofd dat mensen dan elders in Nederland moeten worden opgevangen, hoewel hij gemeenten daar vooralsnog niet toe kan dwingen.