Individu heeft geen last van de Europese restricties bij handelen met digitale valuta

Vorige maand zijn er in het Europese Parlement met een ruime meerderheid nieuwe regels omtrent het handelen met crypto aangenomen. De Europese politici vinden het belangrijk dat de handel met digitale munten beter gereguleerd wordt en daarbij wijzen zij op schandalen die afgelopen tijd rondom bijvoorbeeld het platform FTX speelden.

Betere regulatie

Om betere regulatie te bewerkstelligen is nu afgesproken dat als een nieuwe digitale munt wordt uitgebracht, er opgeschreven wordt wat de risico’s van de munt zijn en welke techniek er achter de munt schuilgaat. Dit worden whitepapers genoemd. Bedrijven die munten aanbieden moeten daar voortaan ook een vergunning voor hebben. Een vergunning afgegeven in een land geldt dan direct voor de hele EU.

Overigens zijn niet alles Europese Lidstaten daar blij mee. In Nederland was een vergunning al verplicht, maar de eisen zullen wel strenger worden.

Om criminaliteit in deze wereld te verdringen worden de eisen rondom transacties ook verscherpt. Zo moet van elke transactie bekend zijn welke partijen deelnemen en wordt handelen met voorkennis en manipulatie verboden. Voor de cryptomarkt is dit nieuws vooral goed nieuws, bevestigen de reacties van grote namen binnen de cryptowereld. De handel met crypto wordt hiermee veiliger en betrouwbaarder.

Individuele traiders

Voor individuen die zo in crypto handelen verandert er eigenlijk niets tot nauwelijks. Handelen met digitale valuta gebeurt eigenlijk altijd via platformen als Teslacoin. Het prettige aan platformen is dat zij zich bezighouden met de wetgeving en dat zij dus zorgdragen dat alles verloopt volgens de regels. Vaak zijn voor de mensen die klein willen beginnen de platformen erg handig. In een paar simpele klikken kan men zich aanmelden en direct beginnen met handelen. Grote investeringen worden vaak niet gevraagd. Het advies luidt vaak juist om te beginnen met een kleine investering en vooral eerst vertrouwd te raken met de handel op de cryptomarkt. Koop bijvoorbeeld een stukje van een goedkope munt en verkoop deze later weer. Met meer vertrouwen kan men toewerken naar eventuele grotere investeringen.

Verscheidenheid aan munten

Op de cryptomarkt worden veel verschillende digitale valuta aangeboden. Uiteraard de bekendere namens als Bitcoin en Ethereum, maar ook de minder bekende munten kunnen door individuen worden aangekocht. Belangrijk is wel dat iedereen eerst zelf onderzoek moet doen naar de munt waarin hij of zij wil investeren. Een platform geeft vaak een prognose waaruit je het een en ander kan afleiden, maar het geld komt van de gebruiker. Hij of zij zal dus zelf verstandig moeten besluiten.

Een platform als Teslacoin biedt om een extra zekerheid in te bouwen daarom ook een demo-handelsaccount. Probeer eerst eens uit, voor je echt de markt op gaat. Op die manier kan iedereen eerst leren wat handelen op de cryptomarkt eigenlijk inhoudt, zonder het risico veel geld te verliezen. Bij de handel in crypto blijft immers altijd gelden dat het risico aanwezig is dat iemand de inleg verliest.