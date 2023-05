Lichaam vermiste Maria van der Zanden na 29 jaar geïdentificeerd

Na 29 jaar is er een doorbraak in de zaak van de vermissing van Maria van der Zanden uit Putten, die in 1994 op 22-jarige leeftijd verdween. Er is een match gevonden tussen Maria en een tot voor kort onbekende dode vrouw uit Duitsland, melden de Peter R. de Vries Foundation en de politie. Het lichaam van de vrouw werd eind augustus 1994 al gevonden door de Duitse politie, maar kon toen niet worden geïdentificeerd. De politie in Duitsland ging uit van zelfdoding. De vrouw werd begraven in een naamloos graf.

De Nederlandse politie meldt woensdag dat er in Duitsland geen DNA-profiel van de overleden vrouw was opgesteld. Toen het Nederlandse opsporingsteam tijdens het onderzoek naar de vermissing van Maria internationaal een DNA-profiel van de verdwenen jonge vrouw deelde, kon dat destijds daarom niet tot een match leiden.

Nadat de Peter R. de Vries Foundation in maart hernieuwde aandacht aan de zaak had besteed, onder meer door een beloning uit te loven voor de gouden tip en de vermissing internationaal opnieuw onder de aandacht te brengen, reageerden de Duitse autoriteiten met informatie over de tot dan toe onbekende overleden vrouw. De Nederlandse politie zegt dat die informatie de afgelopen weken uitvoerig is onderzocht door het coldcaseteam. Daarbij zijn onder meer de zogeheten “dactyloscopische signalementen” van Maria en de overleden vrouw vergeleken, zoals vingerafdrukken. Die signalementen waren er in 1994 ook al, maar volgens de politie was de kwaliteit niet goed genoeg om ze in internationale databanken op te nemen. Nu zijn beide signalementen een-op-een vergeleken, wat leidde tot een match, aldus de politie.

Volgens de Peter R. de Vries Foundation wordt onderzocht waarom niet eerder de link is gelegd tussen de overleden vrouw en de vermiste Maria. Ook onderzoekt het coldcaseteam van de politie hoe Maria van haar huis in Putten in Duitsland is terechtgekomen. Haar lichaam is gevonden in de Möhnesee, in de buurt van het Duitse Soest in Noordrijn-Westfalen. De Nederlandse politie zegt dat behalve zelfdoding, waar de Duitse politie van uitgaat, ook een misdrijf “een reële mogelijkheid” is.

De beloning van 250.000 euro die de Peter R. de Vries Foundation had uitgeloofd, wordt niet uitgekeerd. De stichting meldt woensdag dat Maria dankzij politie-informatie is gevonden en dat het bedrag daarom wordt ingezet voor het oplossen van andere coldcasezaken.