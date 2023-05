Meerderheid Kamer wil abortus niet uit Wetboek van Strafrecht

Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen het schrappen van abortus uit het Wetboek van Strafrecht. Het gaat om coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie en de oppositiepartijen SGP, PVV en Forum voor Democratie. Voorstanders van het schrappen van abortus uit het strafrecht stellen dat abortus een vorm van medische zorg is en in het basispakket en niet in het strafrecht thuishoort.

Samen met de oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, SP en de Lijst Gündoğan wil ook coalitiepartij D66 gehoor geven aan de oproep van het burgerinitiatief van BNNVARA en het Humanistisch Verbond. Dat roept de Kamer concreet op artikel 296 uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen, omdat abortus geen misdaad is.

De tegenstanders van het schrappen van dat artikel vinden dat de huidige balans in de wet een goede en een waardevolle is. Een onbedoeld zwangere vrouw kan hulp krijgen én het ongeboren leven wordt beschermd, verwoordde onder meer CDA-Kamerlid Hilde Palland. “Zonder dit artikel zeggen we dat een ongeboren leven dat niet levensvatbaar is, geen bescherming verdient”, zei CU-fractievoorzitter Mirjam Bikker.

Dat was ook de strekking van de andere partijen die niet aan het Wetboek van Strafrecht willen tornen.

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet betoogde in het Kamerdebat over het burgerinitiatief dat abortus een medische handeling is. Artsen die een abortus niet volgens de regels uitvoeren, kunnen ook zonder het “beruchte artikel 296 worden vervolgd. Een apart juridisch kader is niet nodig”. Daar sloten de andere voorstanders van het schrappen van het artikel uit het wetboek zich bij aan.

Ellemeet is al een tijd bezig met een initiatiefwet om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen. Daar gaat ze mee door. Later dit jaar zal ze die bij de Tweede Kamer indienen. Het signaal van het burgerinitiatief, en daarmee het duidelijke signaal uit de samenleving, ervaart ze “als steun in de rug”.

D66-Kamerlid Wieke Paulusma vindt dat de huidige wet het stigma op abortussen in stand houdt. Met het schrappen van het artikel kan ook dat stigma worden doorbroken, zei ze.