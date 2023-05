Nieuwe techniek stuurt benen dwarslaesie-patiënt via hersenen aan

De Sint Maartenskliniek in Nijmegen verwacht veel van een nieuwe techniek om iemand met een dwarslaesie de benen aan te laten sturen vanuit de hersenen. Dat zegt de instelling op basis van de resultaten die met speciale implantaten zijn bereikt bij de 40-jarige Nederlander Gert-Jan Oskam. Nadat hij in 2011 een dwarslaesie had opgelopen door een ongeluk met de fiets, werd aanvankelijk gedacht dat hij alleen nog een arm kon bewegen. Inmiddels kan hij met een rollator enigszins uit de voeten.

“De twee implantaten op de hersenen registreren als Oskam wil gaan lopen. Vervolgens gaat het signaal via een computer naar het implantaat op zijn ruggenmerg, dat zijn beenspieren activeert. Hierdoor komt het lopen een stap dichterbij natuurlijke aansturing”, aldus de Nijmeegse kliniek. Ilse van Nes, revalidatiearts bij de Sint Maartenskliniek, is “heel hoopvol dat deze technologie in de toekomst voor een bredere patiëntengroep kan worden toegepast”.

De aanpak werd ontwikkeld door de Zwitserse neurowetenschapper Grégoire Courtine en medisch technologiebedrijf ONWARD. De dwarslaesie-afdeling van de Sint Maartenskliniek, waar Oskam belandde voor revalidatie, deed mee aan het onderzoek.

In 2016 kreeg Oskam van Courtine al een implantaat in het ruggenmerg, dat zijn benen aanstuurde via zenuwprikkels. Hierdoor kwam Oskam al met behulp van elleboogkrukken een beetje op de been. Recenter kreeg hij de implantaten in de hersenen. Oskam is er blij mee: “Het systeem biedt veel mogelijkheden en helpt me om zelfstandiger te kunnen lopen.”