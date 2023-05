OM wil 5 jaar cel voor oud-voetballer die vliegramp overleefde

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Den Bosch vijf jaar celstraf en een boete van 20.000 euro geëist tegen voormalig profvoetballer Radjin de H. (53) uit Haarlem, die terechtstaat voor handel in en bezit van onder meer MDMA, cocaïne en ketamine. Medeverdachte Mitch T. (24) uit Velserbroek hoorde 30 maanden celstraf en 10.000 euro boete tegen zich eisen. Tegen een derde verdachte, Maurits V. (25) uit Haarlem, spreekt de aanklager donderdag zijn strafeis uit. V. is ook aangeklaagd voor vuurwapenbezit en witwassen.

Volgens de officier van justitie legden de drie zich in 2021 toe op het versturen van drugs en ketamine in postpakketten. De H. zou daarbij een prominente faciliterende rol hebben gehad. Hij stelde zijn woning ter beschikking voor het opslaan en verpakken van drugs, regelde auto’s en bracht pakketten weg, zei de aanklager. T. hielp hem daarbij. V., die contact zou hebben onderhouden met een verder onbekend gebleven opdrachtgever, vervulde een meer sturende rol, aldus het OM.

De H. werd bekend als profvoetballer bij Telstar en FC Eindhoven is en een van de elf mensen die in 1989 de SLM-vliegtuigramp in Suriname overleefde. Hij zat in het toestel samen met andere voetballers van het Kleurrijk Elftal, dat in Suriname zou gaan voetballen.

De zaak tegen hem en zijn medeverdachten kwam aan het rollen nadat in februari 2021 in Engeland een doos werd onderschept met daarin een vijverpomp, waarin bijna 5 kilo harddrugs zat verstopt. De doos bleek op een pakketpunt te zijn afgegeven door De H. Gedurende het verdere onderzoek kwamen medeverdachten T. en V. in het vizier.