Rijk dwingt gemeenten te stoppen met selectie asielzoekers

Gemeenten mogen bepaalde asielzoekers, zoals alleenstaande mannen, niet meer weigeren in hun (crisis)noodopvang. Als ze dat toch doen, worden asielzoekers “desnoods ongevraagd” op opvanglocaties die beperkingen hanteren ondergebracht. Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) aan de Tweede Kamer.

Dergelijke beperkingen leiden ertoe dat beschikbare plekken leeg blijven, terwijl die hard nodig zijn.

“Op dit moment staan er bedden leeg als gevolg van beperkingen ten aanzien van het plaatsen van doelgroepen of andere afspraken met gemeenten”, schrijft de staatssecretaris. Die plekken heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) “hard nodig”.

Van der Burg roept gemeenten nogmaals op om geen restricties te hanteren. Als ze dat blijven doen, zullen in “het uiterste geval” toch asielzoekers worden geplaatst in de opvanglocaties waarin gemeenten bijvoorbeeld alleen maar vrouwen en kinderen willen opvangen of andere voorwaarden aan de komst van asielzoekers stellen.

Van der Burg heeft begrip “voor de maatschappelijke dynamiek die de komst van een locatie met zich kan meebrengen”, maar restricties kan Nederland zich in deze asielcrisis niet veroorloven.