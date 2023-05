Schrijver musical Tina Turner: ze was heel open en vriendelijk

Tina Turner was een “open, warme en eigenlijk heel normale vrouw”. Dat zegt scenarist Frank Ketelaar, die tien jaar geleden samen met Kees Prins meeschreef aan de musical over haar leven, tegen het ANP. Ketelaar en Prins bezochten de zangeres een paar dagen in haar villa bij het Zwitserse Zürich.

“Ze was heel open en vriendelijk”, herinnert Ketelaar zich. “We mochten alles vragen en ze vertelde honderduit over haar leven. Het is heel bijzonder wat zij allemaal heeft meegemaakt. Af en toe zong ze opeens een stukje aan de keukentafel. Als je zo’n privéconcert krijgt, ben je echt even starstruck.”

De musical ging in première in Londen en speelde tot voor kort in het Beatrix Theater in Utrecht. Nadat de voorstelling was voltooid, sprak Ketelaar niet meer met haar. “Ze leidde de afgelopen jaren best een afgeschermd leven, en dat snapte ik ook wel”, zegt hij. “Al heb ik wel nog een kerstkaart van haar gehad. Dat vond ik een bijzonder aardig gebaar.”

Op sociale media noemden diverse bekende Nederlanders Tina Turner een “icoon” of “simply the best” naar de gelijknamige hit uit 1989. NPO Radio 2-dj Jeroen van Inkel noemt het overlijden van Turner een harde klap. “Als het woord “legende” niet had bestaan hadden we het voor Tina moeten uitvinden”, vindt hij. KINK-collega Michiel Veenstra houdt het kort: “A true icon”.

“Al tijden was ik zo bang voor deze dag… mijn allergrootste voorbeeld en inspirator is niet meer”, schrijft zangeres Samantha Steenwijk. “Als mega fan raakt me dit zo diep in mijn hart, ik ben er gebroken van, zo onwerkelijk. Op zware momenten in mijn leven kon ik altijd weer de kracht en inspiratie halen uit haar muziek en performances.” Ilse DeLange stelt eveneens dat Turner “een kracht en inspiratie voor velen” was.

Tina Turner overleed woensdag op 83-jarige leeftijd.