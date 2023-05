Tekort aan vrijwilligers groeit, zegt Vrijwilligersplatform

Terwijl het aantal stichtingen en particulieren die op zoek zijn naar vrijwilligers flink groeit, daalt de instroom van mensen die zich belangeloos willen inzetten zo ongeveer even hard. Dat zegt Vrijwilligersplatform NLvoorelkaar. De instantie is ongerust. Veel Nederlanders gaan dit nu voelen, vreest het platform.

In april kwamen er ruim 2700 hulpvragen bij het platform binnen, 19 procent meer dan normaal. “De afgelopen maand was er bijzonder veel vraag naar hulp bij de administratie, vluchtelingenondersteuning en praktische hulp in huis en tuin. In veel gemeenten werd er een aantal maanden een tekort gevoeld aan nieuwe vrijwilligers”, zegt de organisatie, die spreekt van een “zorgwekkende situatie”.

Ze denkt dat een en ander te maken heeft met de stijgende prijzen, waardoor meer mensen vrijwilligers gaan zoeken voor klussen waarvoor ze anders zouden betalen, bijvoorbeeld het geven van bijles aan hun kind. Ook zijn er meer mensen met schulden, die ‘maatjes’ nodig hebben om daaruit te komen.

Ook de vluchtelingencrisis levert heel veel vragen om hulp op. Intussen is het aantal mensen die zich aanbieden circa 20 procent lager dan vorig jaar. In aanloop naar de zomer is er altijd wel een terugval te zien, maar het is nu erger dan anders. Alleen voor eenmalige klusjes stijgt het aantal vrijwilligers, maar in zich vastleggen hebben minder mensen trek. De afname kan ook met de hogere prijzen te maken hebben, waardoor mensen misschien meer werken. Ook vergrijzing eist mogelijk haar tol: wie al voor hulpbehoevende senioren zorgt, heeft ook weer minder tijd om ergens nog eens iets anders te gaan doen.