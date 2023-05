Vader Maria: na bijna 30 jaar weet ik eindelijk waar dochter is

De vader van Maria van der Zanden is “overdonderd” door het nieuws dat het lichaam van zijn dochter na bijna dertig jaar geïdentificeerd is. Woensdag maakten de politie en de Peter R. de Vries Foundation bekend dat het lichaam van de 22-jarige vrouw uit Putten, die in augustus 1994 verdween tijdens een fietstocht, diezelfde maand van dat jaar nog was aangetroffen door de Duitse politie. Ze heeft al die tijd in een naamloos graf gelegen.

“Na bijna dertig jaar weet ik eindelijk waar mijn dochter is. Er zijn nog heel veel vragen die wij hopelijk de komende tijd met het coldcaseteam en de Foundation beantwoord gaan krijgen. Voor nu willen wij dit nieuws even laten bezinken”, zegt Ab van der Zanden.

Kelly de Vries, directeur van de Peter R. de Vries Foundation, zegt dat het een dubbel gevoel is. “Aan de ene kant zijn wij ontzettend blij dat Maria is gevonden en dat haar vader nu eindelijk weet waar zijn dochter is, tegelijkertijd besef je ook dat er een enorm groot verdriet is.”

De Peter R. de Vries Foundation vraagt aandacht voor diverse coldcasezaken, waarvan die van Maria van der Zanden er een was. “Het toont weer eens aan dat het werkt om aan de boom te blijven schudden. Het is fijn dat de Foundation hierdoor een grote bijdrage heeft kunnen leveren aan het vinden van Maria”, aldus De Vries.