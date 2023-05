Vier AZ-supporters melden zich na uitzending Opsporing Verzocht

Vier van de tien rellende AZ-supporters die dinsdagavond te zien waren in het televisieprogramma Opsporing Verzocht hebben zich na de uitzending gemeld bij de politie. Zij zijn allemaal aangehouden.

In totaal zijn in de zaak elf mensen gearresteerd, van wie er een inmiddels niet meer wordt verdacht. De overige tien worden verdacht van openlijke geweldpleging na de wedstrijd tussen AZ en West Ham United, afgelopen donderdag. De verdachten zijn allemaal tussen de 30 en 50 jaar en komen uit Alkmaar en omgeving. Negen mensen zitten vast.

Dinsdagavond besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. In de uitzending waren foto’s te zien van de tien mensen die worden verdacht van de ernstigste misdrijven. Een van hen werd onherkenbaar in beeld gebracht, omdat hij mogelijk minderjarig is. Als deze persoon zich niet binnen een week meldt, wordt de jongen alsnog herkenbaar in beeld gebracht, aldus de politie.

Naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht heeft de politie ruim veertig tips binnengekregen. Die variëren van mensen die een verdachte hebben herkend tot mensen die extra camerabeelden hebben aangeleverd.

Na de thuiswedstrijd van AZ tegen West Ham United braken donderdag rellen uit in het stadion. Fans van de Alkmaarse voetbalclub bestormden de tribune met supporters van de club uit Londen, die de wedstrijd had gewonnen. Een week eerder kwam het bij de uitwedstrijd van AZ tegen West Ham United in Londen ook al tot ongeregeldheden. Toen vielen West Hem United-supporters AZ-fans aan.