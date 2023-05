VVD ligt weer dwars binnen coalitie over asielaanpak

Coalitiepartijen zijn het weer oneens met elkaar over de spreidingswet, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van Nieuwsuur. De uitwerking van deze wet om asielzoekers eerlijk over het land te huisvesten, zou uiterlijk woensdag naar de Tweede Kamer worden gestuurd, maar dat is niet gelukt. De VVD is het niet eens met de manier waarop gemeenten de wet moeten uitvoeren.

Vanwege die onenigheid gaat het rondetafelgesprek over de spreidingswet niet door, dat voor donderdagochtend op de Kameragenda stond. In die bijeenkomst zouden onder meer gemeenten, provincies, Vluchtelingenwerk en de Raad voor Openbaar Bestuur aan de Kamerleden vertellen wat zij van de spreidingswet vinden.

Via die wet van staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken, VVD) worden gemeenten verplicht (extra) asielzoekers op te nemen, als ze dat niet vrijwillig doen. Al jarenlang vangen lang niet alle gemeenten asielzoekers op.

Het wetsvoorstel is een felbevochten compromis tussen de coalitiepartijen, waarbij de VVD het langst en het hevigst dwarszat. De liberalen hebben vooral moeite met het dwangelement in de wet, die door tegenstanders ook wel de dwangwet wordt genoemd.

Premier Mark Rutte moest er in een fractievergadering van de liberalen aan te pas komen om de fractie te overtuigen om voor het compromis te stemmen. Omdat het compromis zo moeizaam tot stand was gekomen, heeft Van der Burg de wet, na forse kritiek van de Raad van State, ongewijzigd bij de Tweede Kamer ingediend.

Een groep VVD-leden heeft recent in een brief geschreven dat partijleider Mark Rutte zijn belofte moet nakomen om de instroom van (asiel)migranten te beperken. Op het VVD-congres van november zei Rutte zich daar persoonlijk voor in te gaan zetten. Volgende week zaterdag buigt de VVD zich op een congres weer over het asielvraagstuk.

Van der Burg wilde de wet aanvankelijk afgelopen januari in werking hebben. De Tweede en de Eerste Kamer moeten zich nog over de wet buigen.

In een korte brief aan de Kamer schrijft de staatssecretaris woensdagavond dat het “alle inspanningen ten spijt” niet is gelukt om de “lagere regelgeving” (de uitwerking van de spreidingswet) voor het rondetafelgesprek aan de Kamer te sturen. Die “onderliggende wetgeving” wordt “op zijn vroegst volgende week in de ministerraad” besproken. Daarna gaan de stukken naar de Kamer.