Wiersma wil weekendschool die over de schreef gaat kunnen sluiten

Onderwijsminister Dennis Wiersma wil weekendscholen en andere aanbieders van informeel onderwijs in een ultiem geval kunnen sluiten als zij aanzetten tot haat, geweld of discriminatie. Dat schrijft de bewindsman in een Kamerbrief waarin hij eerder aangekondigde plannen om meer controle te houden op weekendscholen verder uitwerkt. Hij wil ook dat het mogelijk wordt om een bepaalde docent of lesmateriaal te weren uit het klaslokaal van informele scholen.

Een nieuwe wet moet de Inspectie van het Onderwijs bevoegdheden geven om weekendscholen te controleren. De minister mag vervolgens ingrijpen als er sprake blijkt van een overtreding.

Inspecteurs mogen alleen aankloppen bij een weekendschool als zij serieuze signalen ontvangen van misstanden, zo luidt het voorstel. Die signalen kunnen in principe van iedereen komen. Maar er zal vooral worden geluisterd naar instanties als de politie en gemeente en professionals als docenten. De nieuwe regels zullen gelden voor lessen buiten de gewone schooltijd aan kinderen van tussen de 4 en 17 jaar.

Welke weekendscholen worden gecontroleerd blijft een afweging van de inspectie en niet van de minister, verzekert Wiersma, die dit ook expliciet wil benoemen in de wet.

De minister kondigde vorig jaar herfst aan weekendscholen strenger te willen controleren. Daarbij verwees hij expliciet naar onderzoek van NRC en Nieuwsuur. Daaruit zou blijken dat vijftig moskeescholen onder invloed staan van het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam. Na de aankondiging deden honderden moskee├źn en islamitische organisaties gezamenlijk aangifte tegen Wiersma. Ze verweten hem bewust in strijd met de grondwet te handelen en zich schuldig te maken aan discriminatie.