Zorg kan gebouwen straks niet meer betalen, waarschuwt sector

Zorgorganisaties zijn bang dat ze over een paar jaar geen geld meer hebben voor hun gebouwen. Ze willen niet alleen nieuwe locaties neerzetten, maar ook bestaande plekken aanpassen en verduurzamen. Er dreigt een investeringsstop en “daardoor kunnen voor pakweg 50.000 mensen geen woongelegenheden meer gerealiseerd worden”, waarschuwt de sector woensdag.

Deskundigen uit de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg zeggen dat de overheid 8 procent wil bezuinigen op geld voor vastgoed. Tegelijk stijgen de kosten. De zorgorganisaties zouden daardoor volgend jaar 5 miljard euro minder hebben om te investeren. “Hoe hoog dat bedrag in de jaren daarna is, hangt af van wat er dan gebeurt. Maar als we nu minder geld kunnen uitgeven, werkt dat door in de jaren erna. Het verlagen van de bijdrage werkt remmend. Tegelijk zien we een verzwaring van de zorg en meer vraag naar zorg, mede door de vergrijzing. Dan zou je eerder meer dan minder moeten investeren”, zegt Roeland Brouns, directeur vastgoed van ’s Heeren Loo Zorggroep, een van de opstellers van de verklaring.

De waarschuwing wordt ondersteund door de brancheorganisaties De Nederlandse ggz (geestelijke gezondheidszorg) en VGN (gehandicaptenzorg). De koepel voor de ouderenzorg, ActiZ, zegt de waarschuwing te herkennen: “Het is een grote zorg voor zorgorganisaties, juist in een tijd waarin er meer bijgebouwd moet worden.”

De zorgsector wil onder meer dat de gestegen bouwprijzen worden vergoed. Daarnaast wil de branche dat zorgkantoren beloven dat er niet wordt gekort op geld voor zorgvastgoed.