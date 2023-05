Zorgen ombudsman om armoede en financieel kwetsbare groepen

Mensen die hulp nodig hebben van de overheid, komen nog steeds geregeld in de knel, meldt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag over 2022. De Ombudsman uit daarin vooral zorgen over armoede: “Een groeiend aantal burgers heeft steeds meer moeite om de rekeningen te betalen.” Vooral zelfstandige ondernemers, vluchtelingen met een verblijfsstatus, jongeren met een beperking en jongeren in de bijstand zijn financieel kwetsbaar.

“Bij een crisis lopen zij meer risico op het verlies van hun werk en op langdurige schulden”, schrijft de Ombudsman in zijn jaarverslag over deze groepen.

Onder meer vanwege de inflatie en de nasleep van de coronacrisis was armoede in Nederland (zowel Europees als Caribisch) “een rode draad in het werk van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman”. Deze instituten komen op voor burgers die in de knel komen of in aanvaring zijn gekomen met de overheid. “De overheid moet oog blijven houden voor de consequenties van de crisis voor mensen in kwetsbare posities”, valt in het jaarverslag te lezen over de nasleep van de coronacrisis. Kleine ondernemers worden onder meer hard geraakt doordat ze nu weer belastingen moeten betalen.

De situatie in 2022 raakte armere huishoudens (zij die rond het sociaal minimum leven) “extra hard”. Het huidige sociale minimum (wat iemand volgens de overheid minstens nodig heeft om rond te komen) is dan ook “ontoereikend”, schrijft de Ombudsman.

In het jaarverslag staan geen nieuwe onderzoeksresultaten. De Ombudsmannen hebben wel signalen over het afgelopen jaar verzameld. Daaruit komt nog steeds een beeld naar voren dat de overheid zijn burgers niet altijd goed kan helpen. De ombudsmannen krijgen bijvoorbeeld “regelmatig zorgelijke signalen en klachten van instanties, volwassenen en kinderen over problemen met huisvesting”. Daarbij wijzen overheden vaak naar elkaar. Hierdoor weten ouders en kinderen vaak niet waar zij moeten aankloppen voor hulp.

Ook op grote dossiers gaat het nog steeds vaak mis. Bijvoorbeeld bij de afhandeling van overstromingen in Zuid-Limburg en het oplossen van de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Daarbij ziet de Ombudsman dat dezelfde fouten worden gemaakt. De Ombudsman vraagt ook andermaal aandacht voor het stroperige afhandelen van het toeslagenschandaal, en pleit voor “versnelling door (herstel)bemiddeling aan het begin van het herstelproces”. Informele geschilbeslechting moet ellenlange procedures voorkomen.