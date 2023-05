Coronafonds zieke en overleden zorgmedewerkers hielp 180 mensen

Het fonds dat kort na het uitbreken van de coronacrisis werd opgericht om zorgmedewerkers te helpen die door hun werk zelf op de intensive care belandden, heeft in totaal 180 keer een eenmalig bedrag uitgekeerd. De Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC), die het fonds beheerde, maakt nu de balans op en houdt op te bestaan.

In totaal hebben 154 zorgmedewerkers die ernstig ziek werden door het virus een bedrag van 30.000 euro ontvangen. Nabestaanden van 26 zorgmedewerkers die door hun werk in de coronazorg zijn overleden, hebben 50.000 euro gekregen. Ruim 1 miljoen euro uit het fonds die nog over is gebleven, wordt gedoneerd aan de Stichting Long COVID. Die financiert en stimuleert onderzoek naar aanhoudende klachten onder mensen die besmet zijn geweest.

ZWiC werd in maart 2020 opgericht door de chirurgen Marijn Houwert en Sander Muijs. Het initiatief kreeg in enkele weken tijd veel steun, onder meer van verzekeraars, individuele donateurs, bedrijven, zorgcollectief VvAA en het ministerie van Volksgezondheid. Die verdubbelde het gedoneerde bedrag van 4,4 miljoen euro.

Voorzitter Wietske Blom-Ham zegt dat de stichting dankbaar is voor alle steun. ZWiC kijkt “met trots terug op wat we de afgelopen jaren voor zorgmedewerkers en hun nabestaanden hebben kunnen betekenen”, laat ze weten in een verklaring.

Het fonds werkte volgens drie principes: het moest “snel, eenvoudig en transparant” zijn in het financieel bijstaan van ernstig zieke zorgmedewerkers, of hun nabestaanden. Het idee was dat zij niet ook nog in financiĆ«le moeilijkheden zouden komen, na hard te zijn getroffen door het coronavirus.