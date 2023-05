Gemeenteraad Den Haag praat verder over vrijspraak De Mos

De gemeenteraad van Den Haag praat donderdag verder over de toekomst van de coalitie. De grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, zit in de oppositie, maar wil terug in het college nu partijleider Richard de Mos is vrijgesproken van corruptie. De coalitiepartijen doen de deur vooralsnog niet open, bleek tijdens de eerste vergadering twee weken geleden.

De Mos wil de komende maanden praten met de vijf partijen in de coalitie. Dat zijn D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. Wat De Mos betreft kunnen die partijen in het college blijven en hoeft er ook geen wethouder weg. Voor 1 september wil hij weten of die “aanschuifvariant” kans van slagen heeft.

D66 vindt het onwenselijk om de bestaande coalitie open te breken, en ook de VVD wil de afspraken met de andere coalitiepartijen niet overboord gooien. GroenLinks en PvdA zeggen dat de inhoudelijke verschillen tussen hen en Hart voor Den Haag heel groot zijn, en het CDA heeft kritiek op De Mos.

De Mos en fractiegenoot Rachid Guernaoui waren van 2018 tot 2019 wethouder in Den Haag. Het Openbaar Ministerie dacht dat ze bevriende ondernemers hadden geholpen in ruil voor donaties aan de partij. Vanwege de verdenkingen werd de partij uit de coalitie gezet. Vorige maand werden De Mos en Guernaoui volledig vrijgesproken van de corruptie, net als alle andere verdachten. Het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan om te voorkomen dat de termijn daarvoor verloopt, maar weet nog niet of het de vrijspraken echt aanvecht.

De vergadering van donderdag begint om 10.00 uur. De gemeenteraad stemt over meerdere moties. Die gaan onder meer over het aanstellen van een verkenner. Ook is er een motie over een oproep aan justitieminister Dilan Yeşilgöz om in te grijpen en het hoger beroep van het Openbaar Ministerie in te trekken.