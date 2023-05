Nog eens drie rellende AZ-supporters aangehouden

De politie heeft drie AZ-fans aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de rellen na de wedstrijd van de Alkmaarse club tegen West Ham United. Daarmee komt het totale aantal aanhoudingen in de zaak op veertien. Twaalf verdachten zitten nog vast, van wie er donderdag vijf worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Dinsdagavond besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de ongeregeldheden na de thuiswedstrijd van AZ, vorige week donderdag. In de uitzending werden foto’s getoond van de tien mannen die worden verdacht van de ernstigste misdrijven. Inmiddels worden van die tien verdachten nog vier mensen gezocht, laat een politiewoordvoerder donderdag weten. Na de uitzending van Opsporing Verzocht zijn bij de politie 57 tips binnengekomen. Die onderzoekt alle tips en is druk bezig met onder meer het uitkijken van camerabeelden, aldus de woordvoerder.

Na de wedstrijd tussen AZ en West Ham United in het AFAS Stadion, die de Alkmaarse club had verloren met 0-1, bestormden AZ-fans de tribune met supporters van de voetbalclub uit Londen. Het AD meldde woensdag dat de AZ-aanhangers dat deden omdat de Britse supporters een vlag van West Ham United aan de hoofdtribune hadden gehangen, wat volgens de advocaat van een aantal van hen “absoluut not done” is.