Politici geraakt door tranen Kaag vanwege bedreigingen

“Geraakt door dit bericht”, zegt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) over het fragment waarin zijn collega Sigrid Kaag (Financiën) de tranen in de ogen schieten omdat haar dochters liever hebben dat ze van baan wisselt. Ze zijn bang dat hun moeder – die te maken heeft met bedreigingen – iets overkomt. Het fragment is aankomende zondag te zien in het tv-programma College Tour. Ook andere politici reageren geschokt.

“Juist de volgende generatie zou hoop moeten putten uit politiek”, zegt Hoekstra. “In plaats daarvan zien zij het gif van bedreigingen.”

Ook minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) spreekt zich uit tegen de bedreigingen. “Iedereen moet haar of zijn werk veilig kunnen doen”, zegt ze op Twitter.

“Wie wil er straks de politiek nog in”, vraagt Wieke Paulusma (D66) zich af. “Laat dit niet winnen. Want dan verliezen we met elkaar.”

Mohammed Mohandis (PvdA) zegt dat het hem “zo boos” maakt als hij berichten leest hoe Kaag of andere collega’s worden bejegend. “Het haten, schelden en overal hersenloos op reageren door vaak anonieme lafaards is zo normaal op socials.”