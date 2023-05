Politie heeft nu 5 verdachten in beeld voor bedreigen Pim Lammers

De politie heeft inmiddels vijf verdachten in beeld voor het bedreigen en beledigen van schrijver Pim Lammers. Dat heeft een woordvoerder van de politie Midden-Nederland donderdag gemeld aan het ANP.

Vier verdachten zijn inmiddels gehoord, de politie gaat nog praten met een vijfde persoon. Het is de bedoeling dat de politie de dossiers binnenkort overdraagt aan het Openbaar Ministerie, aldus de politie. Het OM besluit vervolgens of de verdachten ook worden vervolgd. Lammers heeft begin juni een gesprek over de zaak met de officier van justitie.

Lammers legde zijn opdracht voor de Kinderboekenweek neer omdat hij doodsbedreigingen had ontvangen. Deze volgden na online-aanvallen op de auteur vanwege een oud verhaal voor volwassenen dat hij bijna tien jaar geleden schreef, over de relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer. De ophef ontstond nadat een christelijke lobbygroep, presentatrice Monique Smit en model Kim Feenstra online en zonder enige context een paar zinnen uit het verhaal hadden gedeeld.

De politie neemt de zaak volgens een woordvoerder “zeer serieus: bedreiging is een ernstig en strafbaar feit. Deze personen dachten weg te komen met onlinebedreigingen aan een schrijver. Het vrije woord is een groot goed dat wij willen en moeten beschermen en bewaken.”