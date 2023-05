Recordaantal meldingen van overlast door verwarde personen

De politie kreeg in 2022 een recordaantal meldingen binnen van overlast door personen met verward gedrag. In totaal registreerde de politie vorig jaar 138.000 meldingen, in 2014 waren dat er nog zo’n 60.000. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door het ANP. In bijna de helft van alle gemeenten kwam vorig jaar een recordaantal klachten binnen.

De precieze oorzaak van de toename moet volgens de politie nog worden onderzocht. Volgens een woordvoerder zijn “onrustige tijden, tekorten in de geestelijke gezondheidszorg en eenzaamheid” mogelijke factoren. Ook valt het de politie op dat aan verward gedrag vaak financiële problemen ten grondslag liggen.

Vergeleken met 2021 steeg het aantal meldingen vorig jaar het hardst in de Gelderse gemeenten Hattem en Epe en Oirschot in Noord-Brabant. Van de twintig grote gemeenten nam het aantal klachten over mensen met verward gedrag het sterkst toe in Nijmegen, Apeldoorn en Zaanstad. In al deze gemeenten steeg het aantal meldingen op jaarbasis met zo’n 30 procent. In absolute aantallen werd in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag het meest geklaagd over verwarde personen.

Of het aantal verschillende personen met verward gedrag ook is gestegen, kan niet met zekerheid gezegd worden. Het kan voorkomen dat over één verward persoon meerdere meldingen zijn gedaan.

De politie zegt zich zorgen te maken over de toename van het aantal meldingen en de ernst van de incidenten. “Overlastmeldingen omvatten geen geweldsdelicten. Als bijvoorbeeld een persoon in een psychose iemand neersteekt, wordt dat niet in deze cijfers meegenomen. Hierdoor zijn de cijfers mogelijk een onderschatting van de daadwerkelijke overlast die verwarde personen geven”, aldus de politie.