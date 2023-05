Aalsmeer vindt compensatieregeling omwonenden Schiphol ondermaats

De gemeente Aalsmeer heeft scherpe kritiek op de manier waarop het rijk omwonenden van Schiphol wil compenseren voor geluidsoverlast en het woongenot dat ze daardoor inleveren. Op zich is het goed dat er een compensatie komt, maar de regeling zoals minister Mark Harbers (Infrastructuur) die voorstelt vertoont gebreken, schrijft het gemeentebestuur vrijdag in een brief aan de bewindsman.

Zo worden sommige inwoners van Aalsmeer wel gecompenseerd maar anderen niet. De gemeente noemt dat onrechtvaardig en vindt dat álle Aalsmeerders compensatie moeten krijgen. Vooral omdat de geluidsnorm die de Wereldgezondheidsorganisatie stelt voor vliegtuiglawaai, 45 dB(A), in grote delen van de Noord-Hollandse plaats behoorlijk wordt overschreden, tot wel 60 dB(A).

Ook klopt het niet, zegt het college, dat de compensatie wordt gekoppeld aan de WOZ-waarde van de woningen. Daardoor ontstaat “de vreemde situatie dat bewoners van een goed geïsoleerde riante villa meer gecompenseerd worden dan bewoners van een sociale huurwoning”, staat in de brief.

Tot slot schrijft het Aalsmeerse college dat het wat de algehele overlast van Schiphol aangaat niet langer kan: “Het moet slimmer, stiller en schoner en wel direct”. “Zolang dat niet kan met nieuwe technologie (lees stille/stillere vliegtuigen) moet er minder worden gevlogen om de constante geluidsbelasting van de omgeving te doorbreken.”