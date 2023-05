Al veel drukte op de wegen door aankomend pinksterweekend

Op de Nederlandse wegen stond vrijdag rond 13.45 uur al bijna 300 kilometer file. Dat is veel voor dit tijdstip, maar wel in lijn met de verwachtingen met het pinksterweekend in aankomst, laat een woordvoerder van de ANWB weten.

“De meeste files worden momenteel veroorzaakt door recreatieverkeer”, aldus de woordvoerder. Zo is het erg druk rond de Afsluitdijk, op de A12 richting de Duitse grens en op de wegen naar het zuiden.

De ANWB verwacht een piek in de files rond 16.30 uur en tegen 18.30 uur weer normale drukte. Op een reguliere werkdag ligt de filepiek rond 17.30 uur.