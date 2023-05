Biddinghuizen loopt vol met christenen voor pinksterviering

Op het evenemententerrein van Walibi Holland bij Biddinghuizen vindt vanaf vrijdagavond tot maandagmiddag het christelijke evenement Opwekking plaats. De organisatie van de meerdaagse pinksterviering verwacht een recordaantal van 23.000 kampeerders en houdt rekening met daarnaast nog ruim 30.000 dagbezoekers. Vorig jaar waren er zo’n 19.000 kampeerders. Een woordvoerder laat weten blij te zijn “Pinksteren met zoveel mensen te kunnen vieren”.

Het evenement, dit jaar met het thema “Maar wij zien Jezus”, wordt voor de 53e keer georganiseerd. Een woordvoerder benadrukt dat er dit keer verschillende buitenlandse sprekers komen en er aandacht is voor “meer kleur in de kerk en de afschaffing van de slavernij”.

De zogenoemde sing-in door de christelijke band InSalvation zorgde afgelopen week voor ophef op sociale media. De band kwam vorig jaar oktober in opspraak omdat die weigerde op te treden in een kerk met een homoseksuele voorganger. Dat InSalvation wel zo’n grote rol krijgt bij de pinksterviering, was voor schrijver John Lapré reden om het onderdeel van het festival over te slaan. Tim Hofman noemde de aanwezigheid van InSalvation op Twitter “ellendig als je je als niet-hetero veilig en welkom wil voelen daar”. De woordvoerder van Opwekking wil niet op de ophef reageren.

Het christelijke feest Pinksteren volgt op Hemelvaart. Gelovigen vieren de uitstorting van de heilige geest. Eerste en Tweede Pinksterdag vallen altijd op zondag en maandag en zijn ook officiële feestdagen in Nederland.