Van der Burg laaiend op misdragingen asielzoekers: ‘Dat is tuig’

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) is laaiend op de groep asielzoekers die zich donderdagavond misdragen heeft toen zij per bus van Ter Apel naar Den Haag werden overgebracht. “Dat is tuig. Het is echt schandalig. Voor mijn part waren ze langs de snelweg uit de bus geschopt.” Hij vindt het onbegrijpelijk dat mensen die asiel in Nederland vragen zich zo misdragen.

De staatssecretaris zei dit voorafgaand aan de ministerraad. De groep asielzoekers is uiteindelijk in Ter Apel uit een bus gezet na vernielingen aan boord. De politie laat vrijdag weten met ongeveer dertig collega’s te hebben geholpen bij de ontruiming. Er is niemand opgepakt en de ontruiming is rustig verlopen, aldus een woordvoerster.

Busmaatschappij Holiday-Travel uit Assen meldt op Facebook dat het om een van haar bussen gaat. Het voertuig bracht de asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar een tijdelijke opvang in Den Haag. Onderweg zouden kastjes aan boord zijn opengebroken. Na overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) besloot de chauffeur terug te keren naar Ter Apel. Daarna zouden de passagiers vernielingen hebben aangericht en de chauffeur hebben bedreigd. Terug bij het aanmeldcentrum moesten de asielzoekers de bus verlaten.

Van der Burg snapt “helemaal” dat de buschauffeur rechtsomkeert maakte. “Ik snap er werkelijk helemaal niets van dat je je zo misdraagt, en ook nog eens tegen een buschauffeur die jou aan het helpen is om er voor te zorgen dat je vannacht ergens binnen kunt slapen. Je bent gewoon volstrekt gestoord.”

De staatssecretaris zou asielzoekers die zich op een dergelijke manier misdragen graag keihard aanpakken, door ze bijvoorbeeld het recht op het aanvragen van asiel te ontzeggen. Internationale regelgeving laat dit “helaas” niet toe.

Het COA was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.