Céline Dion annuleert wereldtournee, ook drie Nederlandse shows

Céline Dion annuleert haar wereldtournee van dit jaar en volgend jaar omdat ze nog herstellende is van een zeldzame neurologische aandoening. Ook drie shows in Nederland, op 26, 27 en 29 augustus dit jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam, gaan niet door. Eerder stelde Dion al concerten uit.

“Het spijt me dat ik jullie allemaal opnieuw moet teleurstellen”, zegt Dion in een persverklaring. “Ik werk heel hard om mijn kracht terug te krijgen, maar een tour kan erg zwaar zijn, zelfs als je je honderd procent voelt.” Dion schrijft dat het tegenover haar fans niet eerlijk is om de shows uit te stellen en dat het haar hart “breekt” om de concerten te annuleren. “Ik wil dat jullie allemaal weten dat ik niet opgeef… En ik kan niet wachten om jullie weer te zien.”

De Canadese zangeres, bekend van hits als It’s All Coming Back To Me Now, My Heart Will Go On en All By Myself, maakte in december op Instagram bekend te lijden aan een zeldzame neurologische aandoening, het zogeheten stiff-personsyndroom. Daardoor heeft ze moeite met lopen. Ook heeft de ziekte effect op haar stembanden.