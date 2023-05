Herdenking 75 jaar vredesmissies Verenigde Naties in Den Haag

De vredeshandhaving van de Verenigde Naties, die bij Nederlanders onder meer bekend is door missies in Libanon, Bosnië en Herzegovina (Srebrenica) en Mali, bestaat dit jaar 75 jaar. Gesneuvelde militairen worden vrijdagmiddag herdacht op een bijeenkomst bij het Malieveld in Den Haag.

Minister van Defensie Kajsa Ollongren houdt een toespraak. Ze legt samen met voorzitter Simone Filippini van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN) en de Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim een krans. Ook wordt de blauwe VN-vlag gehesen en speelt de Fanfare ‘Bereden Wapens’. Naar verwachting nemen ruim 150 militairen en veteranen deel aan de herdenkingsceremonie en een defilé.

De Verenigde Naties werden vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht voor internationale vrede en veiligheid. Sinds 1948 worden VN-vredesmissies georganiseerd.

“Zonder vrede en veiligheid is er geen ontwikkeling”, vertelt Caecilia van Peski, voorzitter van de raad van advies van de NVVN. Volgens de marinecommandant veranderen het aantal, soort en intensiteit van de conflicten in de wereld. “Opeens hebben we op het Europese continent met Oekraïne een groot conflict. We moeten er alles aan doen om vrede te krijgen, vredeshandhaving is een instrument hierin. Als je in een vreselijke situatie zit, wie komt je dan helpen?”

De eerste VN-missie waar Nederland aan deelnam was Korea in 1950, aldus het Nederlandse Veteraneninstituut. Ruim 120 van de bijna 4800 uitgezonden Nederlandse militairen kwamen om. Voor Nederland is de vredesmissie in het Bosnische Srebrenica in 1995 het meest berucht geweest. Het gebied moest een veilige enclave voor moslims zijn en werd beschermd door het Nederlandse VN-bataljon Dutchbat. Ondanks de aanwezigheid van Dutchbat kwamen door genocide duizenden moslimmannen om het leven.