Man rijdt politiebureau in Rotterdam binnen met gestolen auto

Een man is vrijdagavond rond 19.00 uur het politiebureau aan het Rotterdamse Zuidplein binnengereden met een auto, een bestelbus. Niemand in het bureau is gewond geraakt. De man zelf wel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis vervoerd voor behandeling van zijn verwondingen. Hij was wel aanspreekbaar. De politie vermoedt dat de man het met opzet heeft gedaan.

De man was eerder vrijdag aangehouden voor een “licht feit”, aldus de politie, die niet specifiek wil zeggen waarvoor. “Dat is niet relevant. Maar bij dat type vergrijp gaat het bijvoorbeeld om een overlastmelding, vernieling of belediging”, aldus een woordvoerder. In de avond mocht hij weer vertrekken. Kort daarna reed hij met de bestelbus door het hek van het politiebureau en ramde vervolgens het pand. De bestelbus bleek te zijn gestolen door de man kort na zijn vrijlating.

De verdachte kwam bekneld te zitten en moest door de brandweer worden bevrijd. De politie gaat uit van een doelgerichte actie door de man.

De politiemensen in het Rotterdamse bureau zijn erg geschrokken van het incident. “Dit doet echt wat met de collega’s in het pand. Het had ook anders kunnen aflopen, want het is een druk bureau. Er lopen altijd wel collega’s rond.” De ingang is flink beschadigd door het incident. In het politiebureau wordt nog wel gewerkt, maar het is niet open voor publiek. Mensen die aangifte willen doen kunnen dat digitaal doen of bij een ander politiebureau, aldus de zegsman.