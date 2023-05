Minister Wiersma: dubbel gevoel bij hoge animo schoolmaaltijden

Dat een op de zes scholen zich heeft ingeschreven voor gratis schoolmaaltijden laat een “dubbel gevoel” achter bij onderwijsminister Dennis Wiersma. Hij vindt het goed dat scholen die zien dat hun leerlingen dit nodig hebben zich aanmelden. Maar de bewindsman vindt het ook “wrang” dat het blijkbaar nodig is.

“Als dingen duurder worden, moeten we zorgen dat kinderen op school daar niet last van hebben”, vindt Wiersma. Zijn ministerie heeft dit jaar 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om dit project van het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds te financieren. De minister verwacht dat dit bedrag afdoende is, hoewel het gaandeweg moet blijken. Het Rode Kruis heeft scholen opgeroepen om zich te melden, omdat er nog ruimte is voor meer deelnemers.

De maaltijden zijn bedoeld voor scholen waar minimaal 30 procent van de leerlingen uit een gezin met een laag inkomen komt. Deelnemende scholen kunnen kiezen voor een maaltijd op school voor 9 euro per leerling per week of een maaltijd thuis. In dat laatste geval krijgen ouders van de kinderen die dat het meest nodig hebben een boodschappenkaart ter waarde van 11 euro.

In totaal hebben zich ruim 1300 scholen aangemeld voor het programma. Een derde heeft gekozen voor de optie met de boodschappenkaart.