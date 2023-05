Ollongren: belangrijk werk VN-vredeshandhavers stopt nooit

Het “belangrijke werk” van de vredeshandhavers van de Verenigde Naties “stopt nooit”. Dat zei Kajsa Ollongren, minister van Defensie, vrijdagmiddag bij de eredienst voor 75 jaar VN-vredesmissies bij het Malieveld in Den Haag.

Vredeshandhavers “observeren of afspraken over vrede worden nageleefd, beschermen burgers door conflictpartijen uit elkaar te houden en bieden humanitaire hulp, zoals het uitdelen van voedsel en het verlenen van zorg”, vertelde Ollongren. Nederland werkt daar ook aan mee. De Verenigde Naties werden eind 1945 opgericht na de Tweede Wereldoorlog, voor internationale veiligheid en vrede. Sinds 1948 zijn er vredesmissies.

Volgens Ollongren “bewandelen” vredeshandhavers “een dunne lijn tussen vrede en geweld”. “Het is daarom van levensbelang om kritisch te blijven, om te leren hoe missies beter en effectiever kunnen.” Ook riep de minister op om een “duidelijk en eerlijk perspectief” te bieden “op wat een vredemissie wel én niet kan bewerkstelligen. Of we aan die voorwaarden voldoen, moeten we ons ook in Nederland telkens blijven afvragen”, zei de minister.

Nederland helpt bijvoorbeeld met het beter gebruiken van inlichtingen tijdens vredesmissies door militaire inlichtingeninstructeurs uit andere landen te trainen. “Vredeshandhavers die meer weten en begrijpen van de situatie in een conflictgebied werken veiliger en zijn beter in staat om burgers te beschermen”, aldus Ollongren.

Simone Filippini, voorzitter van organisator de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties, sprak uit dat de VN “harder nodig is dan ooit”. “Omdat democratie in de wereld afneemt en autoritaire regimes toenemen. De VN is de enige organisatie wereldwijd waar landen met zijn allen om tafel zitten”, zei ze.

Volgens Filippini hebben de blauwhelmen “zich ontpopt tot het symbool van VN-vredeshandhaver” en kent iedere Nederlander deze term wel. Ollongren voegde nog toe dat ondanks de bekendheid er eigenlijk maar weinig over de blauwhelmen gesproken wordt. Daarom is volgens de minister van belang dat er naast Veteranendag ook aandacht is voor de vredesmissies.

De minister legde ook een krans voor gesneuvelde militairen met de Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim. Bij het eerbetoon waren ongeveer 150 bezoekers aanwezig. Er werd een minuut stilte gehouden en de blauwe VN-vlag gehesen. Ook spraken verschillende uitgezonden veteranen, naar onder meer Bosnië, Egypte, Libanon, Oekraïne en Mali.