OM eist 19,5 jaar cel tegen echtgenote voor moordplan Oud Ade

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in de rechtbank van Den Haag een celstraf van 19,5 jaar geëist tegen de echtgenote van een in 2020 gedode man uit het Zuid-Hollandse dorp Oud Ade. Ze wordt ervan verdacht dat ze samen met haar minnaar, die een celstraf van 18,5 jaar hoorde eisen, plannen heeft gemaakt om haar man te laten doden.

Het lichaam van het slachtoffer werd in de ochtend van 29 december door de politie gevonden in zijn huis aan de Hofdijklaan, niet lang nadat Latifa T. (40) zich bij het politiebureau in Leiden had gemeld met het verhaal dat er een overval in hun woning was geweest.

Het slachtoffer is gewurgd en/of gesmoord. Volgens het OM zijn drie mensen betrokken: T., haar minnaar Zakaria C. en Youssef C., die wordt gezien als uitvoerder van de moord. Laatstgenoemde hoorde eveneens 18,5 jaar gevangenisstraf tegen zich eisen.

Een vierde man, Stevens S., heeft toegegeven dat hij Youssef C. naar Oud Ade heeft gereden, maar dat hij bij aankomst in de auto is blijven zitten. Er is geen bewijs dat hij in de woning is geweest en daarom vraagt het OM vrijspraak voor hem. De mannen komen uit Frankrijk en werden daar ook enkele maanden na de volgens justitie in scène gezette woningoverval opgepakt.

Tijdens een eerdere zitting kwam naar voren dat T., die volhield dat ze een gelukkig huwelijk had, haar man onder meer “hoerenzoon” noemde en haar minnaar hun adres doorstuurde.