Opnieuw explosie bij Surinaams geldwisselkantoor in Amsterdam

Bij een Surinaams geldwisselkantoor in Amsterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw een explosie geweest. Niemand is gewond geraakt, wel is er schade aan het kantoor en naastgelegen pand. Er is nog niemand opgepakt. De explosie trof een vestiging van Suri-Change aan de Bijlmerdreef in Amsterdam-Zuidoost.

De knal was rond 04.00 uur. De politie is op zoek naar een verdachte die kort daarvoor vanuit de richting van het Nellesteinpad naar het kantoor liep. Na de explosie rende de verdachte weg, terug in de richting van het Nellesteinpad.

In de nacht van dinsdag op woensdag was er ook een ontploffing bij het filiaal. In diezelfde nacht waren er ook explosies bij twee andere vestigingen van Suri-Change in Amsterdam, aan de Jan Evertsenstraat en de Eerste van Swindenstraat. De politie onderzoekt “uiteraard” of er een verband is tussen de vier ontploffingen, laat een woordvoerster weten.

Suri-Change kwam onlangs nog in het nieuws, omdat op 27 maart in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon vijf personen werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld, vermoedelijk afkomstig uit de cocaïnehandel. Het onderzoek richt zich op criminele geldstromen die via dit bedrijf zouden plaatsvinden, waarbij een van de verdachten gebruik zou hebben gemaakt van een crimineel financieel netwerk in Nederland, Slowakije en Suriname.