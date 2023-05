Opnieuw verlenging jeugd-tbs voor man die Savannah (14) doodde

De jeugd-tbs voor de nu 22-jarige man uit Den Bosch die in 2017 Savannah Dekker uit Bunschoten doodde is met anderhalf jaar verlengd. Daarna wil de rechtbank in Utrecht opnieuw toetsen of de behandeling aanslaat, maakte de rechtbank vrijdag bekend.

De 14-jarige Savannah werd dood in een sloot in haar woonplaats gevonden, enkele dagen nadat ze vermist was geraakt. De twee hadden op de dag van haar verdwijning een afspraakje. De verdachte was verliefd op Savannah. Maar hij was ook boos op haar en voelde zich belazerd, omdat ze tevens contact had met een andere jongen.

De rechtbank legde de man uit Den Bosch de maximale straf op van twee jaar jeugddetentie én een PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen). Hij was toen 17 jaar.

De PIJ-behandeling startte vier jaar geleden en om de twee jaar moet de rechtbank beslissen of voorzetting van de behandeling noodzakelijk is. Twee jaar geleden oordeelde de rechtbank nog dat er onvoldoende vooruitgang was geboekt.

Volgens deskundigen en zijn behandelaars in de inrichting is nu sprake van “een voorzichtig positieve ontwikkeling”, maar moet er nog veel gebeuren voordat de man geen bedreiging meer vormt.

De rechtbank verwacht dat de man over anderhalf jaar waarschijnlijk nog niet uitbehandeld is. Een PIJ-maatregel kan maximaal zeven jaar duren. Daarna kan deze maatregel worden omgezet in tbs.