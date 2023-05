Politie vindt hard- en softdrugs en wapen in opslagbox Amsterdam

De politie heeft donderdag “een grote hoeveelheid” hard- en softdrugs, een vuurwapen met munitie en vuurwerk gevonden in een opslagbox in Amsterdam Zuidoost. De eigenaar is volgens een woordvoerder nog niet opgepakt, wel heeft de politie de gegevens van de huurder en ook camerabeelden van de opslagruimte in handen.

Controleurs en een speurhond vonden in de box 6 kilo hasj, een bigshopper met 1800 Xtc-pillen, een halve kilo cocaïne, vijfhonderd LSD zegels, 1 kilo designerdrugs en zo’n 15 liter vermoedelijke GHB. Naast het vuurwapen en de munitie, troffen agenten ook een boksbeugel aan en zes cobra’s, die vallen onder illegaal vuurwerk.

De spullen werden gevonden bij een controle van boxen van het verhuurbedrijf in Amsterdam Zuidoost. Gemeenten merken volgens de politie regelmatig dat opslaglocaties “anders in gebruik zijn dan bedoeld” en dat verhuurders niet altijd weten wat in de boxen gebeurt.