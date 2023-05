Rutte: geen garantie dat in Ter Apel niemand in gras moet slapen

De capaciteit van de asielopvang loopt tegen haar grenzen aan, zei premier Mark Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Er wordt alles op alles gezet om te voorkomen dat asielzoekers in het gras bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten slapen, zoals vorige zomer wekenlang de realiteit was. “Dat zijn taferelen die we als kabinet willen voorkomen. Maar met de huidige instroom kunnen we daar geen garanties voor geven.”

“Op korte termijn willen we de situatie in goede banen leiden”, zei Rutte, daarbij wijzend op het pakket aan maatregelen dat staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) woensdag bekend heeft gemaakt. Deze kortetermijnmaatregelen moeten onder meer voorkomen dat mensen in het gras moeten slapen, zei Rutte. Tegelijkertijd “moeten we hard doorwerken aan maatregelen om de hele stroom van migratie in goed banen te leiden”. Het gaat daarbij naast asielmigratie ook om arbeids- en kennismigratie.

Een deel van het kabinet – onder wie Rutte, Van der Burg en de ministers Sigrid Kaag (Financiën), Dilan Yeşilgöz (Justitie) en Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) – overlegt al tijden over een strategisch migratiebeleid. De frequentie van dat overleg is recent opgeschroefd naar twee keer per week. Rutte denkt nog een aantal weken nodig te hebben voor het beleid kan worden gepresenteerd. Het is onduidelijk wat voor soort maatregelen in het beleid komen te staan.

Ook Rutte wil daar niets over zegen. “De kans dat je er dan uitkomt, wordt daarmee geminimaliseerd.” Ondanks de grote verschillen tussen de vier coalitiepartijen denkt Rutte dat het kabinet eruit gaat komen, “omdat alle partijen dat willen. Iedereen ziet dat het op alle aspecten vastloopt, maar aan de andere kant willen we dat dit een land blijft dat opvang biedt aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.”

In het plan dat Van der Burg woensdag naar de Tweede Kamer stuurde, staat onder meer dat gemeenten geen eisen mogen stellen aan het type asielzoeker dat ze willen opnemen. Als gemeenten dat toch blijven doen, worden asielzoekers in “het uiterste geval” toch geplaatst in de opvanglocaties waarin gemeenten bijvoorbeeld alleen maar vrouwen en kinderen willen opvangen. Asielzoekers kunnen ook “desnoods ongevraagd” in hotels worden ondergebracht.