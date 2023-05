Rutte: samenleving mag bedreigingen niet normaal gaan vinden

Het mag niet zo zijn dat het bedreigen van bijvoorbeeld politici, journalisten of rechters normaal gaat worden, zei premier Mark Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. Daarmee reageerde hij op de dochters van Sigrid Kaag, die in het programma College Tour zeggen dat zij graag willen dat hun moeder stopt met de politiek. Zij vrezen dat met Kaag hetzelfde gebeurt als met Els Borst, die in 2014 werd vermoord.

De beelden hebben er volgens de premier bij de hele ministersploeg “ingehakt” en de boodschap “resoneert” bij alle bewindslieden. Volgens Rutte kunnen politici het onderling best met elkaar oneens zijn, maar “uiteindelijk proberen we gewoon het beste te regelen voor Nederland”.

Rutte zei dat bedreigingen een breder probleem zijn in de samenleving en dat het niet aan de politiek alleen is om er iets aan te doen. “Het begint met aanspreken en met opvoeden.” Hij vraagt zich af of ouders wel goed zicht hebben op wat hun kinderen doen op sociale media. Overigens zijn het lang niet alleen jongeren die zich schuldig maken aan (online-)bedreigingen: afgelopen week veroordeelde de rechter meerdere volwassenen tot werkstraffen vanwege het bedreigen van politici.

Kaag zei vrijdag te hopen dat de “glijdende schaal” van bedreigingen en intimidatie stopt. Zij vindt het openbare klimaat in Nederland de afgelopen jaren vergiftigd. Ook andere kabinetsleden spraken zich vrijdag uit naar aanleiding van de beelden. Ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Christianne van der Wal (Stikstof), beiden zwaar bedreigd en beveiligd, noemden het “verschrikkelijk” dat de bedreigingen ook het gezin van Kaag zo raken. Justitieminister Dilan Yeşilgöz vindt niet dat bedreigingen ooit als keerzijde van het vak geaccepteerd mogen worden.