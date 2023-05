Van Kleef en Latijnhouwers tijdelijke presentatoren NOS Sport

Suse van Kleef en Jeroen Latijnhouwers gaan de komende maanden aan de slag als presentatoren bij NOS Sport. Van Kleef gaat het WK Voetbal voor vrouwen 2023 presenteren, Latijnhouwers wordt één van de presentatoren van NOS Studio Sport en NOS Sportzomerjournaal, maakte de NOS vrijdag bekend. In maart werd bekend dat Tom Egbers voorlopig niet werkt voor NOS Sport, nadat hij in een Volkskrant-artikel over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport werd genoemd.

Over de presentatie van het WK zegt Van Kleef: “Dit zijn de speciale toernooien waar ik naar uitkijk. Ik verheug me enorm op een maand lang mondiaal topvoetbal en op het vertellen van alle verhalen die deze sport zo interessant maken.” Van Kleef is actief als voetbalcommentator en presentator van NOS Langs de Lijn.

Latijnhouwers zegt zoveel “zin” te hebben in deze klus dat hij zijn radiowerk “tijdelijk op een lager pitje zet”. “Dat heb ik nog niet eerder gedaan maar deze keer wel. Sport is een rode draad door mijn leven: als beoefenaar, als liefhebber en ook vakmatig. Ik heb een aantal jaar als sportjournalist gewerkt en het is meer dan leuk die tijd een kort vervolg te geven.”

De Volkskrant publiceerde eerder dit jaar een onderzoek naar wangedrag op de werkvloer van NOS Sport. Egbers was één van de medewerkers die daarin werd genoemd. Eind vorige maand maakte de NOS al bekend dat Dione de Graaff hem vervangt in het programma Andere Tijden Sport. In de talkshow Khalid & Sophie gaf Egbers toe dat hij in het verleden een affaire heeft gehad met een jongere vrouwelijke collega. De presentator vertelde daarnaast erg “verdrietig” te zijn door de situatie, maar erkende dat de cultuur bij NOS Sport “moet veranderen”.