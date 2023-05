Zeeland wil snel overleg met Rijk over tandartsentekort

De provincie Zeeland wil snel met het Rijk in gesprek over het groeiende tandartsentekort in de regio. Gedeputeerde Harry van der Maas zei vrijdag in een commissievergadering dat het probleem al meerdere keren schriftelijk is aangekaart bij de verantwoordelijke ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Robbert Dijkgraaf (Onderwijs), maar dat daarop tot dusver geen reactie is gekomen.

“Dat vind ik ongepast. We willen toch snel met minimaal een van de twee bewindslieden in gesprek over de problematiek”, zegt Van der Maas.

Hij wijst erop dat er in Noord-Holland één tandarts per 1100 inwoners is. In Zeeland is er één tandarts voor 2500 inwoners. Eerder zetten Gedeputeerde Staten in een brief aan Kuipers uiteen dat het tandartsentekort in Zeeland verder zal oplopen, omdat het Zeeuwse tandartsenbestand relatief vergrijsd is. 47 procent van de Zeeuwse tandartsen is ouder dan 50 jaar. Landelijk geldt dat voor 38 procent van de artsen.

Van der Maas zei in de vergadering dat hij achter het voorstel staat van het Capaciteitsorgaan, dat de zorg en de overheid adviseert over het aantal zorgmedewerkers dat nodig is, om de instroom van de opleidingen tandheelkunde te verhogen van 240 naar 375 plaatsen. Hij voegt eraan toe dat dit voor Zeeland niet voldoende is omdat de huidige opleidingen in Groningen, Nijmegen en Amsterdam zijn.

De gedeputeerde wil dat er ook een opleiding in Rotterdam komt, ook een wens van het Erasmus MC. “Studenten vestigen zich vaak in de regio waar ze zijn opgeleid. Dus als er een opleiding in Rotterdam komt, zullen waarschijnlijk meer afgestudeerde tandartsen zich in het zuidwesten van het land vestigen.”