Explosief ontploft in portiek in Rotterdam

In een portiek aan de Taandersstraat in Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag, net na middernacht, een explosief ontploft. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt bij het incident in de wijk Delfshaven.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden of beelden van het voorval te delen.

In de eerste vier maanden van dit jaar waren er in Rotterdam 54 incidenten met excessief geweld. Bij 37 incidenten ging het om explosies en bij zeventien incidenten om beschietingen. Van de 37 explosies waren er 36 gericht op een pand, waarvan 29 op een woning.

Van veel van die incidenten wordt door de politie vermoed dat ze verband houden met drugscriminaliteit. In Rotterdam zijn 33 verdachten aangehouden voor de extreem geweld-incidenten van dit jaar. Acht van de 33 verdachten waren jonger dan 18 jaar. De soms jonge leeftijd van de verdachten baart Rotterdam zorgen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wijzing van de Gemeentewet die burgemeesters ruimere bevoegdheden geeft om woningen te sluiten of op te treden tegen criminelen die met beschietingen en wapens wijken onveilig maken. Het stadsbestuur van Rotterdam heeft daar verheugd op gereageerd.